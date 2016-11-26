Тука розповів, коли і за яких умов може відбутися повернення Криму

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Я вважаю неможливим повернення Криму в найближчі 3-5 років. Поясню, чому. Особисто моя точка зору полягає в тому, що Крим повернеться до складу України тоді, коли в Росії від економічної кризи почнуться в черговий раз відцентрові сили. Зараз це може здаватися маячнею і фантастикою, але можна подивитися стрічки новин середини 90-х років, яким чином розвивалися події і в Калінінграді, і в Татарстані... потім вибухнула Чечня. Ми все це бачили на власні очі", - пояснив він.

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Тука додав, що подібні події в РФ можуть повторитися. "Якщо світова спільнота не зменшить тиск на Росію, ми все це будемо спостерігати в найближчі 5-10 років", - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Генеральній Асамблеї ООН була ухвалена резолюція "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", в якій Росію вперше визнано державою-окупантом.

Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.