Турчинов оцінив витрати Росії на утримання Луганська й Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО України, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

При цьому, за його словами, 3 млрд доларів - фінансова підтримка цих окупованих територій, і стільки ж - на військові витрати.

Турчинов повідомив, що без урахування чисельності двох армійських корпусів, сформованих на змішаній основі, на Донбасі перебувають регулярні російські військові частини чисельністю до 10 тис. осіб.

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Він звернув увагу на концентрацію російських військ і створення нових військових баз уздовж кордону України. "І це для нас дуже серйозна проблема, тому що в разі активізації агресії вони можуть у найкоротші терміни значно збільшити чисельність своїх військ на будь-якій ділянці фронту", - сказав секретар РНБО.

Як зазначив Турчинов, ворог не залишає спроб дестабілізувати ситуацію в Україні, використовуючи методи гібридної війни.