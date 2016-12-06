На Донбасі загинув військовий, який знявся у зверненні до ювілею ЗСУ (фото, відео)

Боротьбу за Україну він розпочав ще з Майдану, на війну пішов добровольцем, передає ТСН.

Хлопцю було лише 27 років. У бригаді, кажуть, ворог цілив із кулемета. У відеозверненні, присвяченому Дню ЗСУ, бійців просили розповісти, чому вони воюють.

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Михайло Покидченко сказав: "Я воїн, я вмію воювати".

"Вчора опівдні ми зазнали дуже важкої для нас втрати. Коротка черга з кулемету обірвала життя нашого військовослужбовця. Він отримав несумісне життям поранення кулею калібру 12 і 7. Вдома донька. Досвідчений боєць. Третій рік на фронті. Доброволець із Закарпаття. На жаль, ми втрачаємо найкращих", - каже офіцер ЗСУ Наталя Мещерякова.

Ще троє воїнів поранені на Світлодарській дузі. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.