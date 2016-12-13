Вперше за останні чотири тижні бойовики використали артилерію біля Новозванівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений в районі АТО», - сказав він.

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку вчора основні бойові дії на велися на тих же ділянках фронту, що й минулого тижня, зокрема поблизу Попасної, на Бахмутській трасі та на північ від неї. Однак бойова активність ворога на цьому напрямку, що характеризувалася низькою і середньою інтенсивністю впродовж останніх місяців, дещо зросла.

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"Вчора вперше за останні чотири тижні бойовики використали артилерію на Луганському напрямку. Гармати 122-го калібру застосовувалися ворогом, де й минулого разу, – поблизу Новозванівки. Там же ворог провів ряд збройних провокацій, у тому числі із використанням мінометів. Також у сусідній Новоолександрівці бандформування тричі обстріляли наші позиції. Тиша була порушена ворогом і в Станично-Луганському районі – поблизу села Сизе, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - сказав він.

На Донецькому напрямку, повідомив Мотузяник, як і раніше, неспокійною обстановка залишається в Авдіївці та на околицях Горлівки. В Авдіївській промзоні противник рідше використовує міномети, натомість обстріли залишаються тривалими з широким застосуванням великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

На Маріупольському напрямку, зауважив Мотузяник, кількість ворожих обстрілів залишається найбільшою - 19 за минулу добу.

"Як і раніше, найбільше порушень режиму тиші припадає на ділянку фронту Павлопіль – Широкине. Вчора там було зафіксовано 12 випадків. Проте інтенсивність бойових дій ворога якісно зменшилася. Ворог жодного разу не застосував ні артилерію, ні танки. Порідшали й ворожі обстріли сил АТО з мінометів – усього 7 випадків вздовж усієї лінії фронту цього напрямку, під час яких було випущено 70 мін у бік наших позицій. Також поблизу Павлополя зафіксовано два ворожих снайперських обстріли", - повідомив речник Міноборони з питань АТО.