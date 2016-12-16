"Бійтеся і чекайте": Турчинов прокоментував можливу причетність України до ліквідації ключових бойовиків на Донбасі

"Йде війна. На війні смерть ворога - звичайне явище. Ви хочете, щоб я публічно взяв відповідальність за реалізацію цих завдань? Я цього робити не буду. Але це війна і на війні ті, хто обагрив руки кров'ю українців повинні бути знищені. І якщо хтось із вбивць все ще вважає, що він де-небудь сховається - на окупованій території або в Росії - то їм, мені чомусь так здається, це зробити не вдасться", - цитує Турчинова Liga.net.

Читайте такожТурчинов у День Сухопутних військ: ми зупинили ворога, а згодом повністю очистимо від нього нашу землю

Секретар РНБО вважає, що робити гучні заяви про знищення ворогів, як це робить Ізраїль, не найскладніше.

"Наші партнери постійно просять нас не провокувати ситуацію. Ми і не провокуємо, як бачите. Гучні заяви і піар тільки ускладнюють роботу спецслужб будь-якої країни. Адже подібна робота робиться не для піару. І якщо говорити про Моссад, то ніхто там про більшість своїх операцій публічно не заявляє. Виключення - так, були, але як форма психологічного тиску на арабських терористів, щоб показати, що відплата неминуча. А вбивці на окупованих територіях повинні тремтіти від своєї приреченості. Адже удар може бути отриманий не тільки від українських спецслужб, але і від бандитів-конкурентів за право грабувати недограбоване і від російських господарів, які підчищають за собою брудні сліди. Бійтеся і чекайте...", - резюмував Турчинов.