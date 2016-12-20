В Опитному через обстріл поранено місцеву жительку, стан важкий

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.

Поранену 78-річну жінку в лікарню доставили волонтери 19 грудня. До них за допомогою звернулася сусідка потерпілої.

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Поліцейські встановили, що літня жінка отримала поранення 18 грудня близько 9:00 під час мінометного обстрілу в селі Опитне. Селище знаходиться на лінії розмежування і майже щодня страждає від обстрілів терористів.

Лікарі констатували у потерпілої осколкове сліпе проникаюче поранення правого ока. Зараз жінка перебуває в лікарні, стан її важкий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як відомо, на вихідних загинуло шестеро бійців, ще 23 були поранені.