В Опитному через обстріл поранено місцеву жительку, стан важкий
Унаслідок обстрілу бойовиками Опитного місцева жителька отримала осколкове поранення ока.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.
Поранену 78-річну жінку в лікарню доставили волонтери 19 грудня. До них за допомогою звернулася сусідка потерпілої.
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Поліцейські встановили, що літня жінка отримала поранення 18 грудня близько 9:00 під час мінометного обстрілу в селі Опитне. Селище знаходиться на лінії розмежування і майже щодня страждає від обстрілів терористів.
Лікарі констатували у потерпілої осколкове сліпе проникаюче поранення правого ока. Зараз жінка перебуває в лікарні, стан її важкий.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Як відомо, на вихідних загинуло шестеро бійців, ще 23 були поранені.