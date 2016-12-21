Bellingcat створив інтерактивну карту артобстрілів Донбасу з території Росії

Експерти дослідницького проекту Bellingcat з допомогою загальнодоступних супутникових знімків і відкритих даних проаналізували сотні вирв від снарядів на Донбасі і виявили сотні артилерійських позицій на території Росії, яка межує з Україною.

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У роботі над доповіддю дослідники встановили, що артилерійські частини Збройних сил Російської Федерації завдали принаймні 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року.

Крім того, вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій.

«408 зон ураження від артозброєння на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон. 127 з них знаходяться в радіусі 3 кілометрів від кордону», - підкреслюється в доповіді.

Судячи із загальної кількості вирв, експерти прийшли до висновку, що влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілям на території України.

«Нестача наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, які використовуються у звіті, означають, що ці цифри являють собою нижню межу оцінки дійсного числа атак. Цілком імовірно, що атак було набагато більше, ніж 149. Про це говорить і наявність ще 130 ймовірних артилерійських позицій», - відзначають дослідники.

Також вони прийшли до висновку, що артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року. Їх частота та масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року.

«Сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висока частота, широка поширеність і великий масштаб артилерійських ударів, що розглядаються у цьому звіті, не дозволяють вважати їх випадковостями або діями без наказу. Таким чином, ці атаки можна вважати виключно актом військових дій Російської Федерації проти України», - підсумували автори доповіді.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

12 лютого 2015 року в Мінську були підписані угоди про врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях, зокрема, документами передбачено припинення вогню з 00.00 15 лютого, відведення всіх важких озброєнь, обмін полоненими. Однак бойовики порушують всі домовленості.