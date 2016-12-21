За добу бойовики 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Протягом дня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському – з мінометів обстрілювали Красногорівку. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Широкине і Мар’їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано вогонь з озброєння БМП»,- йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, на Луганському напрямку з гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Золоте та Новозванівку.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти, використовуючи 120 і 82 міліметрові кулемети та стрілецьку зброю, неодноразово протягом дня вели вогонь по позиціях українських військових поблизу Луганського та Авдіївки.