Режим "тиші" у зоні АТО під загрозою: бойовики здійснили низку провокаційних обстрілів

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Збройних сил України в районі Жовтого, що на Луганському напрямку. З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10 та з 9.30 до 9.45 вони стріляли по Мар’їнці. З 9.54 до 10.10 терористи обстрілювали Широкине.

У прес-центрі штабу АТО наголосили, що українські військові на провокації не відповідали.

Крім того, о 10.25-10.35 відбувся обстріл Новотроїцького зі стрілецької зброї.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Анатолій Петренко повідомив, що станом на ранок суботи, 24 грудня, по всій лінії зіткнення на Донбасі «режим тиші» зберігається.

***Сьогодні на Донбасі з 00.00 набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка. Напередодні глава держави закликав Росію забезпечити неухильне дотримання «режиму тиші».