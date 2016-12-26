Бойовики намагались атакувати передові позиції АТО під Маріуполем - ІС

Окупанти намагалися атакувати передові позиції сил АТО в районі на схід від Водяного під Маріуполем.

Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Продовжує залишатися напруженою ситуація на приморському напрямку. Після невдалої спроби атакувати передові позиції сил АТО в районі на схід від Водяного, окупанти, активно використовуючи 82-мм автоматичні міномети типу 2Б9 «Васильок», обстрілювали позиції українських військ на ділянці від дороги Маріуполь – Тельманове до селища Широкине», - зазначив він.

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Також, за його словами, зафіксовано 3 вогневі групи противника (по 2-3 міномети в кожній), які, періодично змінюючи вогневі позиції, завдавали коротких, але інтенсивних вогневих ударів по передових позиціях сил АТО. З висот у районі Саханки окупанти також вели вогонь з БМП-2.

Нагадаємо, у районі Світлодарської дуги противник підтягнув на Молочний і Калинівку посилення своїм передовим підрозділам склади з резервної групи, раніше розгорнутої за дорогою Е-50 на ділянці Вуглегірськ – Булавине.

Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики на Донбасі за минулу добу 33 рази обстріляли українських військових.