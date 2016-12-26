Режим тиші порушується: бойовики за добу 33 рази обстріляли позиції ЗСУ – Полторак
Бойовики за добу 33 рази обстріляли позиції ЗСУ, режим тиші не дотримується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак сьогодні, 26 грудня, під час брифінгу в Харкові.
“На жаль, домовленості про припинення вогню не виконуються. Не виконуються з боку терористичних угруповань. На жаль тільки вчора було 33 обстріли. На жаль, кілька разів використовувалися міномети, артилерія”, - сказав Полторак.
Він зазначив, що відповідні дії підтримуються Російською Федерацією. “Це є свідченням агресивної політики, яка підтримується РФ, і агресивної поведінки терористичних угруповань, які знаходяться в Донецьку і Луганську”, - зазначив міністр.
При цьому Полторак запевнив, що Збройні сили України повністю контролюють ситуацію на передовій і, в разі загострення, готові дати гідну відсіч.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 5 військовослужбовців - Лисенко
“Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції знаходиться під повним контролем Збройних сил України, кількість особового складу, техніки, озброєння які сьогодні знаходяться в зоні проведення АТО повністю забезпечують недоторканість тих рубежів, які сьогодні є і забезпечують виконання завдань, які покладені на Збройні сили України. Ми відслідковуємо ситуацію, ми спостерігаємо за обстановкою і готові реагувати, якщо вона буде ускладнюватися”, - підкреслив Полторак.
Як повідомляв УНІАН, 21 грудня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловили прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.