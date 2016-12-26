Режим тиші порушується: бойовики за добу 33 рази обстріляли позиції ЗСУ – Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак сьогодні, 26 грудня, під час брифінгу в Харкові.

“На жаль, домовленості про припинення вогню не виконуються. Не виконуються з боку терористичних угруповань. На жаль тільки вчора було 33 обстріли. На жаль, кілька разів використовувалися міномети, артилерія”, - сказав Полторак.

Він зазначив, що відповідні дії підтримуються Російською Федерацією. “Це є свідченням агресивної політики, яка підтримується РФ, і агресивної поведінки терористичних угруповань, які знаходяться в Донецьку і Луганську”, - зазначив міністр.

При цьому Полторак запевнив, що Збройні сили України повністю контролюють ситуацію на передовій і, в разі загострення, готові дати гідну відсіч.

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“Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції знаходиться під повним контролем Збройних сил України, кількість особового складу, техніки, озброєння які сьогодні знаходяться в зоні проведення АТО повністю забезпечують недоторканість тих рубежів, які сьогодні є і забезпечують виконання завдань, які покладені на Збройні сили України. Ми відслідковуємо ситуацію, ми спостерігаємо за обстановкою і готові реагувати, якщо вона буде ускладнюватися”, - підкреслив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловили прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.