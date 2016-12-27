"Відрядження" на Донбас: волонтери розсекретили російського військового-артилериста (фото)

Волонтери виділили цілу серію фотографій періоду "українського відрядження" Ясинека, в яких фіксуються його дружина Яна і син Олександр, які відвідали батька-окупанта на Донбасі восени 2016 року, передає InformNapalm.

Зазначається, що наразі 232-а бригада займається обслуговуванням зарезервованої техніки та утилізацією боєприпасів.

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"Тобто в штат бригади можна запросто зарахувати контрактників, оформивши їм довгострокові відрядження з метою "утилізації боєприпасів" на Донбасі", - наголосили в InformNapalm.

За припущеннями волонтерів, так Міноборони РФ легалізує бойові відрядження своїх військовослужбовців, доплачуючи їм надбавки зі статей витрат на навчання та утилізацію боєприпасів на підставі сфабрикованих наказів.

"Російське військове відомство так виплачує своїм військовослужбовцям "бойові" за Донбас, які направляються до складу НЗФ "Новоросії" для передачі техніки, озброєння та боєприпасів, навчання особового складу бандформувань, а також відпрацювання питань взаємодії з підрозділами ЗС РФ. У разі Ясинека це так звана інженерно-саперна рота Донецького корпусу НВФ "Новоросії", - підсумували волонтери.

Раніше волонтери InformNapalm вирахували російських військових, які розгортали засоби ППО на Донбасі.