Зникнення двох військових на Донбасі: Міноборони встановлює точне місцезнаходження бійців

Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Факти, які ми на даний час зібрали, свідчать про те, що хлопці перебувають, скоріше за все, в Луганську. Ми зараз увійшли в зону зв’язку, я думаю буквально через декілька хвилин ми розпочнемо роботу з місцевизначення хлопців, і відповідно включиться весь переговорний механізм, який є на сьогодні»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, близько 16.00 26 грудня в районі КПВВ “Золоте” два військовослужбовця однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на підконтрольну бойовикам територію.