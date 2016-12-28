Помер один з "міністрів ЛНР"

Він - один з відомих зрадників України та організаторів проросійських виступів навесні 2014-го у Луганську і Слов'янську, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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"Литвин був одним з друзів Геннадія Ципкалова - "екс-прем'єр-міністра ЛНР", якого знайшли повішеним у тюремній камері в Луганську 23 вересня, а "прокуратура ЛНР" назвала це "самогубством через докори сумління", - йдеться у його повідомленні.

Тепер, продовжив журналіст, раптовий інфаркт одразу на смерть вразив 43 - річного Литвина.