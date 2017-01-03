Полторак розкрив чисельність російського військового угрупування та техніки РФ на Донбасі

Про це міністр оборони України Степан Полторак повідомив в інтерв’ю "5-му каналу".

"Фактично в цьому році в зоні проведення АТО ситуація була постійно достатньо напруженою і важкою. Це було пов’язано з тим, що російське угрупування було сформоване в зоні АТО, сьогодні там близько 40 тисяч, із них 5 тисяч – це регулярні війська РФ", - заявив він.

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Крім того, Росія зосередила на тимчасово окупованому Донбасі близько 600 танків, 1,3 тис. бойових машин, 860 артилерійських систем та 300 систем залпового вогню.

"Вони (Росія – УНІАН) зосередили там (на окупованому Донбасі – УНІАН) величезну купу озброєння та техніки – близько 600 танків, 1,3 тис. бойових машин, 860 артилерійських систем, 300 систем залпового вогню", - заявив він.

"Звичайно, при такому військовому скупченні, особливо з тими, хто не бажає виконувати Мінські угоди, хто дуже агресивно налаштовані до України, вести мову про спокій було дуже важко", - додав Полторак.