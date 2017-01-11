Журналіст назвав головні проблеми обміну полоненими

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Це не означає, що один громадянин не може допомогти обміну. Можуть всі. Але звільнити всіх наших заручників можна тільки в результаті домовленостей на рівні глав держав. Росія не веде переговори ні з ким, крім президента Порошенка, Захарченко сам прямо про це говорить", - розповів він.

Також журналіст оцінив можливість обміну "всіх на всіх", як припускають Мінські угоди.

За його словами, обмін "всіх на всіх" повинен припускати затверджений список. А хто входить в цей список, досі не узгоджено. Представники України вважають, що є обґрунтовані підтвердження, що в руках бойовиків утримується не менше 58 живих українських заручників на Донбасі плюс близько 40 осіб, яких викрали і затримали в РФ.

"Росія наразі заявляє, що для обміну надасть 48 осіб на Донбасі, і жодного - з російських в'язниць. На таких умовах обмін "всіх на всіх" неможливий. Можна тільки обміняти групу людей на групу людей", - зазначив Бутусов.

Крім того, переговорна група в Мінську погодилася на обмін 228 терористів і найманців на боці РФ, засуджених в Україні, на 48 наших полонених. Як "жест доброї волі" Україна передала 15 осіб, засуджених за сприяння противнику. Та незважаючи на цей жест, угода про обмін повністю зірвана в односторонньому порядку російською стороною. Список раптово був розширений, до нього включили величезну кількість інших осіб, які перебувають під слідством в Україні. "527/48" - це значить видати взагалі всіх, хто представляє інтерес для РФ в українських в'язницях. При цьому питання про видачу заручників з РФ російські представники навіть не розглядають.

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"РФ, очевидно, взагалі не зацікавлена у звільненні людей із в'язниць і повернення додому. Їм цікава сама гра, важелі впливу на громадську думку в Україні. Тому умови обміну висуваються такі, щоб зірвати переговори з Україною, оскільки йде постійна зміна умов", - наголосив Бутусов.

Крім того, Росія продовжує захоплення в заручники громадян України, які не стосуються війни.

"На що вплине публікація списків полонених Надією Савченко? На жаль, результатів від цього не буде... Великий резонанс, очікування, а на виході нічого. Тому що РФ не хоче процедур якихось нових слів, а просто продовження гри", - вважає журналіст.

"Випадок з обміном майора ЗС РФ Старкова показує, що супротивник готовий до обміну передусім військових фахівців, які дискредитують російську армію фактом перебування у полоні. Єдиний шлях прискорити обміни зараз - це брати в полон російських офіцерів. Так, це теж не панацея, і не рішення для всіх, але це дійсно прискорює переговори. Інші варіанти бойовиками наразі відкидаються, а будь-які домовленості вони легко розривають", - підсумував Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі. В списках, які вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, вказані 524 людини.