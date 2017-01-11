Український генерал: російські офіцери в місії ОБСЄ – це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів генерал-майор Борис Кременецький, який керував українською стороною СЦКК.

"Я впевнений, що будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ – це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ. Іншого там просто бути не може", - переконаний він.

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Кременецький навів приклад, коли один зі спостерігачів - представник європейської країни, але захищав у Санкт-Петербурзі роботу на тему "Борці за свободу Донбасу".

Крім того, у СЦКК немає гарантій, що інші країни не можуть надавати інформацію. Так, є дуже багато колишніх офіцерів з інших країн, які свого часу навчалися в радянських військових закладах.

"Але якщо ми помічаємо якогось спостерігача за підозрілими справами, ми про це інформуємо. Були такі випадки... Тоді деякі спостерігачі просто залишали місію і їхали додому", - розповів екс-глава української сторони СЦКК.

Раніше посол США при Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) Деніел Беєр заявляв про понад 30 тисяч осіб у військовій формі, які прибули з Росії на окуповану частину Донбасу.