Окупанти перекидають до лінії фронту на Донбасі живу силу і військову техніку – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне опір».

Відзначається, що в бік Кільцевої дороги перекинуто до 15 тентованих вантажівок з живою силою і боєприпасами, а також ББМ (4 од. БМП-2).

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Крім того, в районі Горлівки противник формує чергову мобільну вогневу групу. З Єнакієвого на Горлівку перекинуто 3 вантажівки з 120-мм мінометами, 3 од. МТ-ЛБ, 2 автокунга.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ІС, в район Брянки і північно-західніше (Первомайськ) окупанти партіями по 2-3 вантажівки перекидають посилення (або проводять ротацію).