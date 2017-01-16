ЗСУ зміцнюють "нові-старі" позиції: волонтер розповів про ситуацію на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисяіин.

За його словами, військові проклали "нові дороги" на передку і розміновують частину "нових" територій.

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"Сьогодні вночі дуже сильно зазнав обстрілу 46-й батальйон "Донбас-Україна". Це той самий батальйон, який під час грудневих жорстких боїв за ліс швидко зайняв селище Новолуганське", - розповів Мисягін.

Волонтер заявив, що обстріл був з важкого озброєння і, напевно, перший серйозний за час перебування батальйону на дузі, ЗСУ "добре насипали у відповідь".

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив, що 11 січня на Світлодарській дузі українські військові з 54-ї бригади просунулися вперед.