"Навіть бронежилети і каски не врятували": Жебрівський розповів про загиблих військових унаслідок грудневих боїв на Донбасі
Територія на Донбасі, на якій загинули бійці АТО в грудні 2016 року, згідно з Мінськими угодами належить Україні.
Про це в інтерв'ю 112 Україна заявив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.
"На жаль, ніхто не збирається ту територію звільняти. Є величезна проблема. Наші хлопці зайшли на рубежі, а сепаратисти, російські найманці, обстріляли зі 152-мм артилерії", - розповів він.
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Також Жебрівський наголосив, що навіть бронежилети і каски не врятували – із перших п'ятьох загиблих двоє отримали поранення фактично в груди, пробив бронежилети, а двоє загинули від поранень у голову - пробило каски.
"Там досить багато загиблих і дуже багато поранених. Дуже багато контужених. За американською класифікацією, якщо за 50 м розірвалася міна або граната, людина в принципі вважається контуженою, і вона підлягає реабілітації", - розповів голова Донецької ВЦА.
Раніше російський військовий експерт Павло Фельгенгауер заявляв, що бої, які спостерігалися у районі Світлодарської дуги на Донбасі в кінці грудня минулого року, є розвідкою боєм, наразі про наступ не йдеться.