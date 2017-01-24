"Ми поступово просуваємося вперед": у силах АТО дали свій прогноз щодо завершення війни на Донбасі

Про це заявив заступник командира "Грузинського національного легіону" Шота Кеделашвілі, передає "Обозреватель".

"Ми поступово просуваємося вперед. Я вже третій рік в Україні і бачу, що тепер українська армія на висоті. Це не тільки моє бажання. Якщо так буде продовжуватися й якщо буде точно такий же настрій, який ми допомагаємо підняти, то думаю, що цього року все закінчиться. Звичайно, перемога буде за нами", — сказав Кеделашвілі.

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Раніше радник глави МВС Ілля Кива заявив, що російські війська поступово відходять з Донбасу на територію РФ.

Як заявляв Тука, звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків і російських військових почнеться вже восени 2017 року. Причиною тому називається припинення економічної підтримки Росією так званих "республік" на Донбасі.