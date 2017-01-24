ЗСУ взяли під контроль трасу до Горлівки - військовий

Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовослужбовець В'ячеслав Власенко, відомий за позивним "Філін", що на чолі 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" звільняв від терористів Новолуганське.

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"І будь-які переміщення (на трасі - Ред.) ми бачимо і тримаємо під контролем", - заявив він, додавши, що "якщо там буде йти бронетехніка, військова техніка, вона буде знищена".

Крім того, зазначив військовий, на сьогодні ЗСУ вирівняли Світлодарську дугу, це вже "майже суцільна рівна лінія".

Раніше УНІАН повідомляв, що Стаханівський напрямок – не єдине місце, де українські війська змусили ворога відступити. Зона відповідальності 46-го батальйону "Донбас-Україна" з іншого боку Світлодарського водосховища. Раніше тут українських військ не було. Тепер і на Горлівському напрямі є кілька нових укріплених районів. Група технічно і непомітно вийшла на цю позицію. Зайняла оборону. Лише наступного дня бойовики зрозуміли, що тут їм буквально перекрито кисень.