РФ може використати 10-тисячну дивізію для підсилення окупаційних сил на Донбасі - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Він нагадав, що вчора були оприлюднені перші результати роботи мультинаціональної інспекційної групи, яка інспектувала територію Росії біля кордону з Україною.

Мотузяник зазначив, що інспектори з України, Канади та Данії працювали у Ростовській області РФ.

«Поблизу українського кордону активно формується 150 мотострілецька дивізія збройних сил РФ, яка, за оцінками експертів, буде налічувати понад 10,5 тис. вояків. Інспектори виявили в районі Новочеркаська великі артилерійські підрозділи російської армії. Українська сторона не виключає, що особовий склад та озброєння 150 дивізії може використовуватись для сприяння діяльності російсько-окупаційних військ на територіях України», - зазначив представник Міноборони України.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Генштабі ЗСУ заявили, що 16-19 січня представники України, Канади та Данії провели інспекцію поблизу кордону на території Ростовської області РФ.

Виявлено, що Росія в порушення Віденського документу від 2011 року про заходи зі зміцнення довіри та безпеки (ВД-2011) почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію чисельністю понад 10 тис. військових.