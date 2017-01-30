Жебрівський про фронтову Авдіївку: життєдіяльність міста висить на волосині

"Крім бойових дій питання життєдіяльності Авдіївки. Вона практично висить на волосині. В Авдіївку є 4 входи електропостачання. Працювало 2, решта 2 терористи не давали можливості зробити. Один перебитий, і фактично сьогодні є тільки одна лінія живлення, вона йде на коксохім і Донецьку фільтрувальну станцію. Місто без електроенергії. Завдяки коксохіму ми поставляємо тепло, воно доходить в 9-поверхівках до 6-7 поверхи, в 14-поверхівки ставимо насоси. На лікарню ДержНС поставили генератор, можна надавати допомогу. Якщо переб'ють цю лінію, загроза для життя досить серйозна для жителів. Фінансові ресурси у нас є, але питання в доступі до відновлення... Сподіваюся, завтра-післязавтра ми підтягнемо генератор і, сподіваюся, що нам дадуть відновити живлення", - цитує Жебрівського 112.ua.

За словами Жебрівського, українські підрозділи приведені в надзвичайну бойову готовність і продовжують вести бій з терористами.

"Інтенсивні обстріли були як вчора протягом дня, так і вранці, зараз в основному стрілецька зброя і трохи міномети. Вчора працювали і 152-мм гаубиці і 122-мм Сапери ліквідували один снаряд, що не розірвався. На жаль, ОБСЄ в цей час не було. На сьогодні ситуація досить важка і напружена. Будуть ще застосовувати реактивну артилерію, не знаю, але наші підрозділи приведені в надзвичайну бойову готовність і продовжують вести бій з терористами", - заявив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня бойовики штурмували позиції сил АТО у Авдіївській промзоні. За даними Міноборони, бій безперервно тривав 19 годин.

У боях загинули 5 військових. У понеділок, 30 січня, у штабі АТО повідомили про загибель ще двох військових.