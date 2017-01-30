У Міноборони відтворили хід бою поблизу Авдіївки, який тривав 19 годин поспіль

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформуючи про розвиток подій в Авдіївській промзоні.

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«Через півтори-дві години від початку артпідготовки бойовики перейшли в наступ. Сили АТО були атаковані двома штурмовими групами чисельність до 30 чоловік кожна. Однак ця ворожа авантюра завершилась для противника невдало. Ворог вимушений був відступити. Розвиваючи успіх та випереджаючи подальші агресивні дії з боку ворога, сили АТО оволоділи однією з передових позицій російсько-окупаційних військ. Згодом противник здійснив ще одну спробу наступу, яка також закінчилася невдало», - наголосив Мотузяник.

За його словами, після цього противник вже не намагався атакувати і зосередився на веденні вогню по позиціях сил АТО з використанням артилерії та мінометів.

Також противник відкрив вогонь по житлових кварталах Авдіївки. В результаті було поранено двох цивільних. Крім того, є пошкодження житлових будинків.

«В підсумку учорашній бій за Авдіївську промзону тривав безперервно упродовж 19 годин. При цьому, за підрахунками Генштабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін. Бойові дії досі не завершилися, продовжуються вони і сьогодні. Продовжується обстріл сил АТО з мінометів, танків, і гармат. І інформація, що ворог підтягнув до лінії фронту реактивну артилерію», - сказав речник Міноборони.

Він додав, що поряд з Авдіївською промзоною загострилася також ситуація і в інших районах Донецького напрямку.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО 5 українських військових загинули, 9 поранені і ще 4 - травмовані.

30 січня у штабі АТО повідомили про загибель ще двох бійців.