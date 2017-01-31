Скоро закінчаться: у мережі з'явилося групове фото з ліквідованим керівництвом "ЛНР"

Так, один з користувачів Facebook Сергій Наумович опублікував на своїй сторінці фото "першого уряду" псевдореспубліки.

Зазначається, що серед померлих «керівників» - ватажок «ЛНР» Валерій Болотов, який помер днями в Москві.

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Також можна побачити "прем'єра ЛНР" Геннадія Цикалова, який повісився у вересні 2016 року, "заступника міністра оборони ЛНР" Віталія Кисельова – знайдений мертвим у підвалі у вересні 2016 року, "заступника міністра фінансів ЛНР" Ігоря Назарова – помер у вересні 2016 року, "міністра сільського господарства ЛНР" Сергія Литвина – також раптово помер у вересні 2016 року, нібито теж від інфаркту.

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У соцмережах також підкреслили, що на фото зображені не всі померлі. Користувачі відзначили, що не вистачає голови «міноборони ЛНР» Олександра Біднова, якого самі ж бойовики звинувачували у викраденнях, вимаганнях і тортурах.

Це далеко не перші і не останні смерті серед так званого керівництва. Раніше також повідомлялося, що 11 грудня польовий командир терористів "козачий отаман" Дрьомов загинув в результаті підриву його автомобіля на трасі між Первомайському і Стахановим в Луганській області.

Окремо варто відзначити і смерть "героя ДНР" - "Мотороли". "Моторолу", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав. В угрупованні "ДНР" у знищенні Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу".