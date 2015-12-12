Слідом за комбригами "Бетменом" і Мозговим у "ЛНР" заявили про загибель ватажка "козаків" Дрьомова

Про це йдеться в повідомленні онлайн-ресурсу бойовиків з посиланням на "Генпрокуратуру ЛНР".

Згідно з повідомленням, "водій врятувався, а сам Дрьомов загинув". Обставини події, яка сталася у районі Первомайська, уточнюються.

Сепаратистські онлайн-ресурси відмічають деталі загибелі Дрьомова: нібито він загинув у районі м. Стаханова.

"11 грудня Дрьомов одружився на мешканці Санкт-Петербурга, а сьогодні (12 грудня) був убитий після весільних урочистостей в ресторані "Ніка". Гуляння тривали другий день. По дорозі з міста Первомайськ до Стаханова його машину підірвали поблизу автозаправки, водій отамана був важко поранений і помер не приходячи до тями", - зазначають онлайн-ресурси бойовиків.

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Один з ватажків бойовиків Дрьомов народився 22 листопада 1976 року в Стаханові, проходив службу в Одеській області, був активістом однієї з козацьких організацій Стаханова.

Дрьомов з позивним "Батя" довгий час був неформальним главою Стаханова, який бойовики захопили навесні 2014 року. В інтерв'ю Дрьомов зізнавався, що на Донбасі присутні російські військові.

На територіях Донбасу, тимчасово підконтрольних бойовикам, періодично виникають сутички між представниками різних угруповань НВФ, зокрема, через перерозподіл контролю над територіями. Також козаків, які відмовляються підкорятися ватажкові "ЛНР" Ігорю Плотницький, намагається контролювати Росія.

У жовтні 2015 року повідомлялося, що ФСБ РФ контролює окремі підрозділи незаконних збройних формувань і відсторонила Дрьомова, "який вийшов з-під контролю російського керівництва", з посади командира бойовиків в окупованому Стаханові через те, що козачі батальйони "виявили непокору" російській владі.

Для силового реагування на ситуацію до місця дислокації козаків були перекинуті бойові підрозділи із складу корпусу і спеціальна група ФСБ РФ.

Раніше в "ЛНР" повідомляли про смерть комбригів "Бетмена" і Мозгового.