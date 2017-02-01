"Це їхня агонія": український генерал-майор пояснив активність бойовиків під Авдіївкою

"Це їхня агонія. Дай Боже, щоб остання передсмертна агонія", - цитує Гордійчука Новое время.

За його словами, у сил АТО до ситуації повинен бути комплексний підхід.

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"Важливо політико-дипломатичний, економічний, правовий та інформаційний тиск. Є Мінські домовленості. Сподіваюся, будуть посилені санкції. Треба тримати оборону. Адже, звичайно, є військова складова – те, що ми, військові, повинні робити. Від цього нікуди не дінешся. Треба триматися, триматися і ще раз триматися", - сказав він.

У той же час Гордійчук додав: "вже пора всім зрозуміти, що наша армія зараз зовсім інша".

"Те, що було в 2014-му, коли їм у Криму легко все вдалося, зовсім не те, що ми маємо сьогодні. Навіть, якщо вони на метр-два просунуться, наша реакція буде цілком адекватною і однозначно буде на нашу користь. Просто має бути співвідношення ціни і якості. Щоб ми не несли втрати. Ми, на відміну від імперії зла, втрачаємо наших кращих синів", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.