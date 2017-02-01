"Тільки б ті не прийшли!": жителька Авдіївки в сльозах просить військових не кидати місто (відео)
12:59, 01 лютого 2017Війна
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Жителька Авдіївки прийшла на пункт обігріву в Авдіївці і в сльозах попросила українських військових не залишати місто.
Жителька Авдіївки попросила військових не залишати місто / Скріншот
Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти громадської ініціативи «Комірець» у Facebook.
На відео видно, як жінка в сльозах просить українських захисників не залишати місто.
«Я згодна і голод перенести, тільки б ті не прийшли!», – сказала мешканка Авдіївки.
Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції у Авдіївки, а також житлові квартали. 30 січня місто через обстріли залишилося без водо-, електро - та теплопостачання.
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