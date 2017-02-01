"Тільки б ті не прийшли!": жителька Авдіївки в сльозах просить військових не кидати місто (відео)

Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти громадської ініціативи «Комірець» у Facebook.

На відео видно, як жінка в сльозах просить українських захисників не залишати місто.

«Я згодна і голод перенести, тільки б ті не прийшли!», – сказала мешканка Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції у Авдіївки, а також житлові квартали. 30 січня місто через обстріли залишилося без водо-, електро - та теплопостачання.

Сьогодні російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.