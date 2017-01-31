Бойовики заявили, що під Донецьком поранений терорист "Гіві"

Про це повідомляє один із сепаратистських сайтів.

"Гіві" поранений в боях у північній частині Донецька", - йдеться у повідомленні.

Подробиць про поранення бойовика і їхню тяжкість поки немає.

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Раніше військовий "Мартін Брест" повідомив, що батальйон "Сомалі" - угруповання терориста Михайла Толстих ("Гіві") - зазнав втрат у 40%.

Також наголошується, що терорист "Гіві" віддав наказ кинути у бій свій останній резерв - танкову роту. При цьому точна кількість танків поки невідома.