Бойовики заявили, що під Донецьком поранений терорист "Гіві"
12:04, 31 січня 2017Війна
5571 2
Бойовик "ДНР" Михайло Толстих, відомий під кличкою "Гіві", поранений у боях під Донецьком.
"Гіві" поранений у північній частині Донецька / Телеканал 24
Про це повідомляє один із сепаратистських сайтів.
"Гіві" поранений в боях у північній частині Донецька", - йдеться у повідомленні.
Подробиць про поранення бойовика і їхню тяжкість поки немає.
Читайте такожТерорист "Гіві" прокоментував інформацію про свою втечу з "ДНР"
Раніше військовий "Мартін Брест" повідомив, що батальйон "Сомалі" - угруповання терориста Михайла Толстих ("Гіві") - зазнав втрат у 40%.
Також наголошується, що терорист "Гіві" віддав наказ кинути у бій свій останній резерв - танкову роту. При цьому точна кількість танків поки невідома.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою