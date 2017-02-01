Відведення озброєння до 5 лютого та припинення вогню в Авдіївці: Сайдик про результати засідання ТКГ у Мінську

Мінська група закликала до припинення вогню у Авдіївці. Наразі вже підготовлено відповідну заяву. Про це повідомив представник ОБСЄ Мартін Сайдик, передає «112 Україна».

Крім того, Сайдик повідомив, що у заяві є заклик про відведення озброєння до 5 лютого.

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"Проблеми безпеки були сьогодні головним предметом обговорень. Результатами є заява ТКГ і представників окремих районів Донецької та Луганської областей по Україні із закликом про припинення вогню у зв'язку із ситуацією в мАвдіївці. У районі Донецька, Авдіївки, Ясинуватій, а також по всій лінії зіткнення ТКГ з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей закликають до суворого дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню та до 5 лютого цього року відвести озброєння, що підпадає під дію Мінських угод, на визначену ними відстань до відповідної лінії в місця їх зберігання", - заявив Сайдик.

Як повідомляв УНІАН, бойовики «ДНР» зобов'язані забезпечити безпечні умови для роботи ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо – та електропостачання в районі Авдіївки.

Про це за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи по Донбасу повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Представники ОРДО зобов'язані забезпечити безпечні умови для роботи ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо – та електропостачання в районі Авдіївки», - повідомила Оліфер.