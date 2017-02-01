Авдіївка найбільше потребує будматеріалів для відновлення зруйнованого житла - Жебрівський

17:45, 01 лютого 2017
Війна
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Авдіївка найбільше потребує будівельних матеріалів для відновлення зруйнованого житла.

Жебрівський запевнив, що продукти у магазинах та ліки в аптеках є / УНІАН

Про це сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час телефонного включення в Українському кризовому медіа-центрі.

За його словами, лише за сьогоднішній ранок обстріли бойовиків зруйнували 20 будинків.

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«Всі, хто хоче надіслати сюди гуманітарну допомогу, - у першу чергу нам потрібні будівельні матеріали для відновлення зруйнованого житла через постійні обстріли, у тому числі по Старій Авдіївці», - підкреслив Жебрівський.

Він запевнив, що продукти у магазинах та ліки в аптеках є, лікарні продовжують працювати. Розгорнуто пункти обігріву та польові кухні. До міста прибули гуманітарні грузи з продуктовими наборами, поліція робить обхід будинків, повідомляє, де можна отримати допомогу, додав Жебрівський.

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Теги: #Авдіївка#обстріли#Жебрівський