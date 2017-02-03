Вчора вперше з літа бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ЗСУ по всій лінії фронту – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

“Вчора активність противника знову збільшилась. Вперше з літа минулого року такої кількості обстрілів не спостерігалося - кількість обстрілів перевищила цифру “100”, - сказав Мотузяник.

При цьому він зауважив, що бойова активність ворога зафіксована по всій лінії зіткнення.

Читайте такожЖителі та захисники Авдіївки у зоні бойових дій (фоторепортаж Reuters)

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки. За цей час від обстрілів бойовиків загинуло щонайменше троє мирних жителів та дев'ятеро поранені. Також було пошкоджені 95 будинків, 85 з них – приватні будинки, 7 – багатоповерхівки, 3 – нежитлові споруди (гараж, автомагазин, літня кухня). Внаслідок артударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне.

Наказів не відповідати на обстріл бойовиків в українських військових немає. Про це під час наради з силовиками заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, у військових є всі можливості захищатися. Втім, бійці АТО не відповідають вогнем на обстріл житлових кварталів Донецька і Ясинуватої.

Зазначимо, за участь у бойових діях в районі Авдіївки Порошенко відзначив високими державними нагородами 48 військовослужбовців ЗСУ.