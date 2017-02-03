Генсек ОБСЄ закликав зважити на людські життя та припинити вогонь на Донбасі

Про це йдеться у його заяві на сайті ОБСЄ.

За його словами, невибіркове застосування сили у густонаселених районах на сході України є неприпустимим, сторони конфлікту повинні припинити негайно вогонь.

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"Цивільні, як завжди, відчувають на собі основний тягар цих останніх бойових дій. На додачу до загиблих та поранених цивільних, ще тисячі цивільних осіб опинилися у пастці в районі (Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту - УНІАН) без їжі та опалення. Я закликаю сторони подумати про долю цивільних, які опинилися в пастці та віддати перевагу їхній безпеці", - заявив Дзанньєр.

У цьому зв'язку генсек ОБСЄ наголосив, що усі сторони "повинні тепер припинити бойові дії та повністю дотримуватись режиму припинення вогню та Мінських угод".

Він також беззастережно засудив жахливий рівень насилля на сході України. Він наголосив, що немає виправдань жертвуванню життям мирних людей.

"Це має припинитися. Я закликаю усі сторони забезпечити захист цивільних осіб та життєво важливої інфраструктури та стабілізувати ситуацію", - зауважив Дзанньєр.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

Нагадаємо, незалежна експертно-журналістська група Bellingcat визначила точні місця в окупованому Донецьку, звідки бойовики угруповання "ДНР" стріляли з "Градів" по Авдіївці 31 січня. У Bellingcat відзначають, що терористи "ДНР" використовують для пусків РСЗВ місця поблизу житлових масивів, піддаючи небезпеки місцеве населення.