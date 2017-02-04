Російські найманці на Донбасі масово пишуть рапорти на звільнення: розвідка дізналася про покарання їх арештом

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, командуванням полку прийнято рішення щодо утримання зазначених осіб під арештом.

Читайте такожРосійський "куратор" попередив ватажків "ДНР" про наслідки у разі втрати Ясинуватського плацдарму - розвідка

Водночас, проблема неукомплектованості особовим складом у підрозділах полку, яка виникла у ході ведення активних бойових дій у районі Авдіївки, вирішується прикомандируванням військовослужбовців з інших з’єднань і частин 1 АК та створенням зведених підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, розвідка виявила ознаки підготовки російських військ до наступу на Донбасі.

За даними розвідників, про підготовку наступу свідчать зміни у структурі підрозділів бойовиків, зокрема скорочення кількості мотострілкових бригад з 3 до 2 і збільшення танкових бригад з 1 до 2.

Крім того, на ознаки підготовки до наступу вказують останні навчання російської армії біля кордонів України, у ході яких військові РФ відпрацьовували форсування водних перешкод.