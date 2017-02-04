Російські найманці на Донбасі масово пишуть рапорти на звільнення: розвідка дізналася про покарання їх арештом
З метою уникнення відправки на передову та участі у бойових діях понад 30 військовослужбовців «11-го окремого мотострілецького полку» (Донецьк) «1-го армійського корпусу» збройних сил РФ написали рапорти на звільнення зі служби.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, командуванням полку прийнято рішення щодо утримання зазначених осіб під арештом.
Читайте такожРосійський "куратор" попередив ватажків "ДНР" про наслідки у разі втрати Ясинуватського плацдарму - розвідка
Водночас, проблема неукомплектованості особовим складом у підрозділах полку, яка виникла у ході ведення активних бойових дій у районі Авдіївки, вирішується прикомандируванням військовослужбовців з інших з’єднань і частин 1 АК та створенням зведених підрозділів.
Як повідомляв УНІАН, розвідка виявила ознаки підготовки російських військ до наступу на Донбасі.
За даними розвідників, про підготовку наступу свідчать зміни у структурі підрозділів бойовиків, зокрема скорочення кількості мотострілкових бригад з 3 до 2 і збільшення танкових бригад з 1 до 2.
Крім того, на ознаки підготовки до наступу вказують останні навчання російської армії біля кордонів України, у ході яких військові РФ відпрацьовували форсування водних перешкод.