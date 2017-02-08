Ліквідація "Гіві": з'явилося відео з кабінету знищеного внаслідок вибуху терориста

&lt;/div&gt; На кадрах видно, що приміщення будівлі сильно вигоріло після вибуху, передає пропагандистський ресурс Life.ru.

За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель" як зброя, що пояснює велику площу пожежі після вибуху.

Читайте такожУ "ДНР" заявили, що "Гіві" був знищений з вогнемета "Шмель"

Зараз на місці проводяться оперативно-слідчі дії, працюють співробітники МНС і "силових структур "ДНР".

Нагадаємо, у "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".