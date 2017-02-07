Росія активно перекидає на Донбас техніку і солдатів – РНБО

Таку заяву зробив у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов.

Про це інформує прес-служба РНБО.

За його словами, військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та паливно-мастильні матеріали завозиться організовано та планомірно практично у щоденному режимі: як автомобільними шляхами, так і залізницею.

"Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо", – повідомив Турчинов.

За даними РНБО, лише за останні три доби з РФ до Донбасу були перекинуті в значній кількості танки, БМП, МТЛБ, РСЗВ "Град", а також САУ 2С7 "Піон" (203 мм), 2А36 "Гіацинт" (152 мм).

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"Підкріплення надається російським гібридним військами вздовж всієї лінії розмежування", – зазначив Турчинов, наголосивши, що в російських військкоматах ведеться неприхована робота з вербування контрактників для участі в бойових діях на сході України.

На думку секретаря РНБО, "все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі".