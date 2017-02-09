Волонтери показали покинутих на Донбасі домашніх тварин (фоторепортаж)

У вестибюлі київської станції "Золоті Ворота" відкрили волонтерську виставку "Втрачений будинок", на якій представлені фото кинутих на Донбасі домашніх тварин.

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“Не ми це почали... У лютому 2014-го, після анексії Криму, війна ураганом прийшла на нашу землю. Стерла посмішки з облич людей і, випавши рясним Градом сліз, забрала те, що було таким дорогим для нас. Тваринам, які втратили під обстрілом свій будинок і прибилися до військових, зараз важливо лише одне - щоб їх новий господар залишився живий. Тому що він є другом, який захистить. Три роки пліч-о-пліч... Ми всі в одному "човні" намагаємося плисти до берега миру". Але дістатися до нього ми можемо, тільки здобувши перемогу", - кажуть організатори виставки.