Сепаратисти із БМП били по позиціях АТО під Авдіївкою, одного українського військового поранено - штаб
За минулу добу в зоні АТО поранення отримав один український військовий.
Бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 67 обстрілів по позиціях українських військових. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку.
«З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП», - йдеться у повідомленні.
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На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське.
«По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери», - зазначили у штабі.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.
Повідомляється, що одного нашого військового поранено.
Раніше у Луганській області зникла група українських розвідників. Група військовослужбовців виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій.
"У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли. Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події», - йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».