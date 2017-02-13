Сепаратисти із БМП били по позиціях АТО під Авдіївкою, одного українського військового поранено - штаб

Бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 67 обстрілів по позиціях українських військових. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку.

«З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське.

«По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери», - зазначили у штабі.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.

Повідомляється, що одного нашого військового поранено.

Раніше у Луганській області зникла група українських розвідників. Група військовослужбовців виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій.

"У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли. Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події», - йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».