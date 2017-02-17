РФ будує лінії електропередач і підстанції для енергопостачання окупованого Донбасу - координатор блокади

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив екс-командир батальйону «Донбас», один із координаторів торговельної блокади з окупантами Анатолій Виногродський.

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«За нашими розвідданими, з Росії на окуповану територію Луганської області ведуть кабель і будують підстанції. Тобто, вони готуються підключати окуповану частину Луганської області з боку Росії», - сказав він.

Також Виногродський заявив, що, за його даними, Росія планує зупинити постачання вугілля на Луганську ТЕС. «Постачання вугілля на Луганську ТЕС буде зупинено, або вона використовуватиметься для політичного тиску на Україну», - сказав він.

За даними Виногродського, Краматорська ТЕЦ має запаси вугілля на 17 діб роботи, а Слов'янська ТЕС може працювати в режимі генерації тепла до 28 березня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

У результаті блокування поставок енергетичного вугілля, 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці, які передбачають економне споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи, що видобувається лише в зоні АТО. За даними компанії-оператора об'єднання єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн за 12 лютого) можна використати протягом 40 днів.

На тимчасово окупованій території залишилися працювати три теплоелектростанції – Зуївська (ДТЕК), Луганська (ДТЕК) і Старобешівська («Донбасенерго»).

За даними Міненерговугілля, Зуївська ТЕС у 2016 році спалила 1,7 млн тонн вугілля газової групи і 960 тонн мазуту, Луганська станція - 1,6 млн тонн антрациту і 1,5 тис. тонн мазуту, а Старобешівська ТЕС - 2,2 млн тонн антрациту.