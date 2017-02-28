Доба в АТО: понад 80 ворожих обстрілів, один військовий дістав поранення

Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку вперто продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії загарбники обстрілювали Широкине. З мінометів калібрів 120 і 82 міліметри – Водяне, Гнутове, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер – по Талаківці. На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці", - розповіли у штабі.

Крім того, зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, шахту Бутівку, та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому.

Також у штабі зазначили, що на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили по Новоолександрівці, Станиці-Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер.

"Загалом зафіксовано 84 обстріли. Одного нашого військового поранено", - підсумували у штабі.

У понеділок, 27 лютого, речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що підтримувані Росією бойовики знищують позиції «шахта Бутівка» на Донбасі.