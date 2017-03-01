Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували перетин українсько-російського кордону похоронними фургонами

Про це йдеться у тижневому звіті місії з 22 по 28 лютого.

"Впродовж звітного періоду спостережна місія бачила дві швидкі, які перетинали кордон між Російською Федерацією та Україною, і два похоронні фургони", - заявили в місії.

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Перша машина швидкої допомоги з'явилася 27 лютого на прикордонному пункті пропуску «Донецьк», перетнувши кордон в Україну о 5.04 та повернувшись до РФ о 7.36. Швидка мала російські номерні знаки. Спостерігачі місії не могли перевірити, чи перебували всередині пацієнти.

Ще одну швидку було помічено 27 лютого на прикордонному пункті пропуску «Гуково», вона заїхала в Україну о 19.07. Місія ОБСЄ не змогла визначити номерні знаки через обмежену видимість, а також не могла дізнатися, чи перебували там пацієнти.

Перший похоронний фургон було помічено 22 лютого на пункті «Донецьк», він перетнув кордон з РФ в Україну о 16.00. Другий фургон було помічено 27 лютого на пункті «Гуково». Транспортний засіб мав українські номерні знаки і перетнув кордон в Україну о 16.35. На фургоні був напис "Реквієм" російською мовою.