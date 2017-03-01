Бойовики захопили офіс "Укртелекому" в Донецьку

13:57, 01 березня 2017
Війна
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"Укртелеком" відключив стаціонарний зв'язок на окупованій частині Донецької області, офіс компанії й обладнання у Донецьку захоплені.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор з комунікацій компанії Михайло Шуранов.

Уже сьогодні, 1 березня, "Укртелеком" змушений припинити надання послуг телефонії та інтернет на неконтрольованій території Донецької області.

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"Близько 200 тисяч наших співгромадян втратили можливості спілкування. Офіс компанії в Донецьку та обладнання захоплені. Компанією централізовано відключений донецький фрагмент від національної мережі", - йдеться у повідомленні Шуранова.

У свою чергу в прес-службі компанії повідомили, що "Укртелеком" змушений припинити з 1 березня 2017 року надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невстановлених осіб в роботу мережі й захоплення офісу озброєними особами.

Нагадаємо, 28 лютого бойовики заблокували розподільчий центр на "Донбас Арені" та пункти видачі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на тимчасово непідконтрольній території Україні.

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Теги: #Донецьк#бойовики#Укртелеком