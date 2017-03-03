Бойовики з танків обстріляли будівлю зі спостережним постом української сторони СЦКК

Про це йдеться у повідомленні штабу прес-центру АТО у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що вчора під час обстрілу населеного пункту Авдіївка з боку НЗФ ОРДО, дев’ять танкових снарядів влучили безпосередньо у будівлю, де знаходиться спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. У цій будівлі також розміщено камеру відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - підкреслюється в повідомленні.

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"Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про їх свідомі дії, спрямовані на знищення всіх спроможностей, які об'єктивно фіксують реальні факти порушень режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО", - заявили у штабі АТО.