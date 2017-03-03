Місія ОБСЄ вдруге поспіль зафіксувала понад 2,5 тис. вибухів на Донбасі

19:15, 03 березня 2017
Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомляє, що протягом минулої доби зафіксувала понад 2,5 тис. вибухів в окремих районах Луганської і Донецької областей.

У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню / фото: УНІАН

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 2 березня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, зокрема понад 1400 вибухів у порівнянні з понад 2 тисячі вибухів у попередній звітний період", - поінформували у СММ.

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"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи понад 1150 вибухів порівняно з майже 500 вибухами, задокументованими у попередній звітний період", - йдеться у звіті.

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Теги: #Донбас#ОБСЄ#вибухи