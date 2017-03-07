Розкрито підрозділи ЗС РФ, які воювали на Донбасі в 2014-2015 роках (інфографіка)

На ній показано, де на території нашої держави у 2014-2015 роках перебували підрозділи ЗС РФ, що воювали проти українських захисників, передає Український кризовий медіа-центр.

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Інфографіку, як зазначається, опубліковано у зв'язку з тим, що цими днями у Міжнародному суді ООН в Гаазі тривають слухання позову України проти Росії.

Нагадаємо, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян.

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.