Місія ОБСЄ в останні дні зафіксувала майже 1,7 тисячі вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що в останні дні зафіксувала майже 1,7 тисяч вибухів в Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 10 березня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі близько 1260 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (680 вибухів). Понад три чверті вибухів зафіксовані впродовж ночі 9-10 березня в районах на захід та північний захід від Донецька", - йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала більше порушень режиму тиші - близько 420 вибухів - проти попереднього звітного періоду (30 вибухів). Більшість вибухів зафіксовано рано вранці 10 березня в західних частинах області", -зазначили в Місії.