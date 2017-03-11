Місія ОБСЄ зафіксувала на вогневих позиціях бойовиків заборонені "Мінськом" самохідні гаубиці "Акація"

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 10 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

СММ продовжує спостерігати за відведенням озброєння відповідно до реалізації Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей, додатку про відведення озброєння калібром до 100 мм та танків та інших документів.

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Зокрема, місія заявляє, що у порушення визначених координат і місць відведення, у районах, які не контролюються українським урядом, СММ бачила три 152-мм самохідні гаубиці 2С3 "Акація", які знаходились у бойовому положенні з направленими в бік заходу дулами неподалік села Хрещатицьке (колишнє Красноармійське), яке розташоване за 33 км на північний схід від Маріуполя. Також спостерігачі помітили чотири танки Т-64 поруч з селом Веселогорівка, яке розташоване за 64 км на захід від Луганська.

Місія ОБСЄ заявила, що також бачила наявність забороненого озброєння на контрольованій урядом Україні території. Зокрема, спостерігачі помітили один 135-мм протитанковий керований ракетний комплекс 9К111-1 «Конкурс» неподалік Новотошківського (у 53 км на захід від Луганська), шість 122-мм гаубиць на буксирі Д-30 у Богоявленці (46 км на південний захід від Донецька) та 12 самохідних 152мм гаубиць 2С3 "Акація" у Зеленому полі (40 км на північний захід від Донецька).

Також сказано, що за межами визначених координатами територій для відведення озброєння і одночасно за межами спеціальних місць його зберігання СММ побачила 30-40 танків у нерухомому стані (тип танків не визначено) в середині агропромислового комплексу і ще один танк на тренувальному полігоні в контрольованому бойовиками "ДНР" Терновому (57 км на схід від Донецька).

Як повідомляв УНІАН, 10 березня біля машин ОБСЄ неподалік від блокпостів бойовиків розірвалися дві мінометні міни.