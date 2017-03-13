У ЗСУ заявили, що бойовиків вдалося відтіснити від Авдіївки й зробити буферну зону

Про це повідомила прес-офіцер 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук,передає 112 Україна.

"Обстріли Авдіївки тривають. Кожен день обстрілюють з важкої артилерії, стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів. Те, що нам вдалося зробити, це відтіснити ворога й зробити буферну зону для того, щоб ворог не міг обстрілювати мирних жителів зі стрілецької зброї, кулеметів", – зазначила прес-офіцер.

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Вона додала: "Артилерійська й ракетна зброя також застосовуються. Вчора була двічі застосована РСЗВ "Град", обстріляна Авдіївка. Про пошкодження та можливі жертви ми дізнаємося пізніше. Точної кількості (обстрілів, – УНІАН.) поки немає".

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція Донецької області посилила заходи безпеки – перевіряють автотранспорт на блокпостах і підозрілих осіб на залізничних вокзалах і автовокзалах.