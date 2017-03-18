Полторак висловився за прискорення процедури нагородження військових

Міністр оборони України Степан Полторак висловився за зміну системи нагородження військовослужбовців з метою прискорення цієї процедури.

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Про це Полторак заявив під час вручення нагород бійцям 59-ї бригади Збройних сил України на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області, інформує Міноборони в Facebook.

За словами міністра, необхідно змінювати застарілі підходи до системі нагороджень та процедури подання на нагороди, як відомчі, так і державні.

"Ми працюємо над тим, щоб удосконалити вже застарілу систему, яка працює дуже повільно. Приміром, подання на державну нагороду проходить з десяток сходинок перед тим, як буде прийнято рішення. Цю систему однозначно треба осучаснити та вдосконалити", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, з початку проведення АТО державні нагороди отримали 12 878 тисяч військовослужбовців і працівників Збройних сил України, нагороди Міністерства оборони - 37 тисяч 948 осіб.